Фийон в случае победы будет балансировать между двумя супердержавами в интересах Франции - эксперты

Так считают эксперты, опрошенные в рамках экспертного опроса Института Горшенина.

По их мнению, Фийон будет играть на балансе между двумя супердержавами в интересах Франции, пишет LB.

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Победу Фийона в праймериз «республиканцев» не показывала социология и не прогнозировали авторы редакционных материалов, однако она вырисовывалась в течение двух последних месяцев с учетом того, как он ловко себя позиционировал, сохраняя равновесие в экономических вопросах, вопросах морали и идентичности, соответствуя ожиданиям избирателям правого крыла и центра, отмечает Ив Бурдийон, репортер международной службы газеты Les Echos.

По его словам, «он (Фийон – ред.) призывает к возврату к национальным традициям по вопросам образования, семьи, патриотизма, пользуется репутацией человека уравновешенного,в отличие от Саркози, не замешан ни в каких коррупционных историях и проявляет более настороженную позицию в вопросах исламизма и иммиграции, чем Жюппе. Не на пользу Жюппе пошли утверждения, что «богатство Франции состоит в ее многообразии», подразумевавшие иммиграцию, в то время как после событий в Батаклане и предоставления приюта мигрантам мнение французской общественности по этим вопросам стало более жестким».

Для многих результат Фийона на праймериз «республиканцев» во Франции был сюрпризом, ведь до самого первого тура праймериз, основная интрига разыгрывалась между Саркози и Жюппе, - отмечает Татьяна Кастуева-Жан, руководитель Центра Россия/ННГ при Французском институте международных отношений (IFRI).

Как она подчеркивает, речь идет, скорее всего, не о выборе Фийона как действительно харизматичного лидера, а о выборе избирателями именно его программы. «Во-первых, это, конечно, ответ на провалы президентства Олланда, которое разочаровало большую часть даже левого электората. А во-вторых, интересны содержательные аспекты программы. Эта программа социально консервативна, экономически либеральна и склонна к Realpolitik в международной политике. По каждому из этих пунктов она фактически противовоположна социалистам», - констатирует эксперт.

Комментируя ход праймериз, президент Института Горшенина Вадим Омельченко обращает внимание, что Фийон «как бы обнаружился в самый последний момент». «До этого приходилось выбирать между изображающим трампизм Саркози и слишком умудренным, чтобы соответствовать трендам, Жюппе. Это было проблемой несоответствия. Сегодня фальшь проходит трудно. Поэтому между «правильными» трампистскими формулами Саркози и доверием к нему была огромная пропасть. Ограничением Жюппе стал его возраст, не де-юре, а де-факто. Его сложно было представить носителем изменений. В принципе, этот электоральный сегмент давно ищет де Голля. В последний момент, когда Фийон перехватил риторику Саркози, в формуле оказалось нужное значение. Очень важно: Фийон искренне верит в то, что он говорит. Но могу точно сказать, что выборы президента не будут легкими. Мы в принципе считаем, что не бывает легких кампаний. И в этот раз прогнозируем, что легко не будет», - отметил эксперт.