Сторонник Кремля Фийон побеждает в праймериз консерваторов во Франции

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, во втором туре Фийон получил поддержку 68,4% участников праймериз. Его оппонент, экс-премьер-министр Ален Жюппе, набрал 31,6%. При этом на данный момент подсчитано более 50% бюллетеней.​

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Жюппе уже признал поражение и пообещал поддержать Фийона в ходе избирательной кампании в 2017 году.

Ранее УНИАН сообщал, что перед вторым туром фаворитом уже являлся Фийон - опросы предсказывали ему 65% голосов. Его признали также и победителем теледебатов между двумя кандидатами, которые состоялись 24 ноября.

Соперником победителя праймериз, вероятнее всего, станет лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая, по данным социсследований, с большим отрывом опережает своих конкурентов в президентских рейтингах.

Отметим, что Фийон представляет французских консерваторов из партии "Республиканцы", которые выступают за усиление сотрудничества с Россией, в том числе по Сирии. Он неоднократно критиковал президента Франсуа Олланда за его жесткую позицию в отношении России.