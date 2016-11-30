Для Кремля заявление Эрдогана по свержению Асада стало новостью - Песков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Эрдогана о том, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению Асада.

«Заявление действительно стало новостью. Это очень серьезное заявление. Заявление, которое в целом диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации, как государства, вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской Республики, на основе обращения соответствующего легитимных властей - это очень важно помнить», - сказал Песков.

Он добавил, что РФ надеется в ближайшее время получить какие-то разъяснения по поводу заявления Эрдогана.

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В то же время Песков отметил, что гипотетические рассуждения о том, может ли это заявление президента Турции повлиять на отношения Москвы и Анкары, неуместны.

По словам Пескова, «заявление (Эрдогана) имело место, это заявление услышали во всем мире, поскольку Турция является нашим партнером, наши главы государств находятся в весьма интенсивном и доверительном контакте».

«Это заявление стало новым. Поэтому перед тем как делать какие-то суждения, мы рассчитываем на разъяснение этой позиции», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по информации иностранных СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные вошли в Сирию, чтобы положить конец правлению президента Башара Асада.