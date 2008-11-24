Медведев разоткровенничался, что «Искандеры» ставить не хочет

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что новая администрация США откажется от размещения элементов американской противоракетной обороны (ПРО) в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал журналистам в Лиме (Перу).

В частности, он в очередной раз подчеркнул, что Россия не хочет размещать оперативно-тактические комплексы «Искандер» в Калининградской области.

«Я же сказал об этом предельно откровенно, что нам не хочется ничего размещать. Это ответная мера, и все будет зависеть от позиции наших американских партнеров», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

«На мой взгляд, шансы есть. Потому что если позиция нынешней администрации по этому вопросу выглядит предельно негибко, то позиция избранного Президента выглядит более аккуратно», - отметил он.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, после встречи новоизбранного Президента США Барака ОБАМЫ с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ была распространенна информация, что в этом вопросе точка еще не поставлена.

«Это свидетельствует хотя бы о том, что наши американские партнеры, будущие партнеры, об этом думают, и у них нет раз и навсегда заготовленного шаблона для решения этой проблемы. А раз так, значит возможен диалог, возможно изменение позиции и, в конечном счете, отказ. Посмотрим, поживем – увидим», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ в послании Федеральному собранию сообщил, что в качестве ответа на размещение Соединенными Штатами элементов ПРО в Европе Россия может разместить в Калининградской области ракетные комплексы "Искандер", а также осуществлять радиоэлектронное подавление элементов противоракетной обороны.