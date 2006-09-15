Генсек ООН навестил Фиделя Кастро в больнице (фото)

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, прибывший в Гавану для участия в Конференции глав государств и правительств Движения неприсоединения, посетил находящегося в больнице кубинского лидера Фиделя Кастро, сообщает агентство AFP.

Фотографии встречи были опубликованы на страницах кубинской газеты Juventud Rebelde.

Аннан и Кастро обсудили ряд вопросов, каcающихся предстоящего саммита Движения неприсоединения, ситуации на Ближнем Востоке и положения в ряде африканских стран. В заключение Кастро подарил Аннану подписанный экземпляр книги Игнасио Рамоне "100 часов с Фиделем".

Напомним, что Фидель Кастро проходит в больнице курс реабилитации после операции на кишечнике, которую он перенес 31 июля 2006 года.

Временно обязанности президента возложены на его брата Рауля Кастро, который представляет Кубу на Конференции Движения неприсоединения и на проходящей параллельно в Гаване встрече группы развивающихся стран, известной как G-15. В эту группу входят в настоящее время 18 государств, в том числе Индия, Индонезия, Венесуэла и Иран.

Лента.ру