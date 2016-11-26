Пожарным пока не удалось остановить распространение лесных пожаров в Израиле - СМИ

В Израиле пожарным пока не удалось остановить распространение лесных пожаров, сообщает NEWSru.co.il.

В тушении лесных пожаров Израилю, располагающему 14 противопожарными самолетами Air Tractor AT-802 американского производства, помогают Украина, Россия, Греция, Кипр, Турция, Хорватия, США, Великобритания, Италия, Франция, Азербайджан, Египет и Иордания. В частности, задействованы российские самолеты-амфибии "Бе-200" и американский супертанкер Evergreen-747, который является самым большим пожарным самолетом в мире и может тушить пожары днем и ночью.

Интенсивность лесных пожаров 25 ноября была ниже, чем 24 ноября, когда был причинен ущерб примерно 700 единицам жилья в Хайфе, однако возникали новые очаги возгорания в разных районах страны.

Как отмечается в сообщении, первые пожары, начавшиеся 22 ноября, по всей видимости, стали следствием неосторожного обращения с огнем в условиях сухой погоды и сильного ветра. Ситуацией воспользовались злоумышленники, осуществлявшие преднамеренные поджоги в лесах около израильских населенных пунктов.

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Представители власти Израиля 24 ноября выступали с заявлениями о том, что зачастую лесные пожары были следствием преднамеренных поджогов, осуществляемых злоумышленниками, действия которых вызваны национальной ненавистью к еврейскому государству. Данные сведения подтверждаются предварительными расследованиями, которые ведут полиция и служба общей безопасности (ШАБАК). Поступала информация о задержании подозреваемых в причастности к поджогам в разных районах Израиля и об обнаружении тряпок, пропитанных бензином, рядом с населенными пунктами.

Многие израильские СМИ писали о том, что Израиль столкнулся с новым видом террора. "Однако это не совсем так: палестинские и израильские арабы в прошлом неоднократно поджигали леса и кустарник с целью нанесения ущерба израильским населенным пунктам. Новым является масштаб происходящего". – отмечается в сообщении.

Лесные и степные пожары в эти дни бушуют не только в Израиле, но и во многих других регионах восточного Средиземноморья, включая Сирию, Ливан, Иорданию и Египет.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израилю. Президент также поручил министру внутренних дел направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожаров. 25 ноября два самолета ГСЧС «АН-32П» вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров, которые там бушуют.