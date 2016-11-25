Турция ответила на резолюцию Европарламента о членстве Анкары в ЕС
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал резолюцию Европейского парламента с призывом к приостановке переговоров о вступлении Анкары в Европейский союз.
Он заявил о предвзятости ЕП, передает Анадолу.
"Турция всегда заявляла, что готова принять любое конструктивное решение структур ЕС, в том числе и объективную критику. Однако когда имеет место предвзятость, то Анкара выступает против. Для нас подобные решения не имеют никакой юридической силы", - сказал Чавушоглу.
Глава МИД Турции считает, что в ЕС должны "в первую очередь пересмотреть собственные позиции и политику".
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Напомним, 24 ноября Европарламент одобрил резолюцию о приостановке переговоров по вступлению Турции в ЕС. За документ проголосовали 479 депутатов, против - 37, еще 107 воздержались.
Документ содержит призыв к заморозке переговоров по вопросу членства Турции в ЕС в свете ситуации, возникшей в стране после попытки военного переворота 15 июля и условий режима чрезвычайного положения (ЧП).