Турция ответила на резолюцию Европарламента о членстве Анкары в ЕС

Он заявил о предвзятости ЕП, передает Анадолу.

"Турция всегда заявляла, что готова принять любое конструктивное решение структур ЕС, в том числе и объективную критику. Однако когда имеет место предвзятость, то Анкара выступает против. Для нас подобные решения не имеют никакой юридической силы", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции считает, что в ЕС должны "в первую очередь пересмотреть собственные позиции и политику".

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Напомним, 24 ноября Европарламент одобрил резолюцию о приостановке переговоров по вступлению Турции в ЕС. За документ проголосовали 479 депутатов, против - 37, еще 107 воздержались.

Документ содержит призыв к заморозке переговоров по вопросу членства Турции в ЕС в свете ситуации, возникшей в стране после попытки военного переворота 15 июля и условий режима чрезвычайного положения (ЧП).