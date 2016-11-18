Глава Европарламента Шульц хочет баллотироваться на пост канцлера Германии – СМИ

Об этом со ссылкой на правительственные источники Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что Шульц стремится быть кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии.

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Глава СДПГ Зигмар Габриэль хотел предложить Шульцу пост главы МИД после того, когда ее покинет Франк-Вальтер Штайнмайер.

Однако, по данным источников издания, Шульц не так претендует на кресло главы внешнеполитического ведомства, сколько хочет вступить в борьбу за пост канцлера.