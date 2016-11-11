Штурм Мосула замедлился из-за атак смертников (фоторепортаж)
20:30, 11 ноября 2016Мир
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Наступление иракских войск на Мосул замедлился из-за попытки избежать жертв среди гражданских и атак смертников на автомобилях.
Армия Ирака продолжает наступление на контролируемые террористами "Исламского государства" (ИД) город Мосул / REUTERS
Об этом сообщил в пятницу, 11 ноября, агентству AP бригадный генерал Хайдер Фадхил, пишет Deutsche Welle.
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Армия Ирака продолжает наступление на контролируемый террористами "Исламского государства" (ИГ) город Мосул с юга, подразделения спецназа ведут бои на его восточных окраинах.
С севера город окружают курдские отряды пешмерга, а с запада наступают шиитские ополченцы.
Как сообщал УНИАН, иракские силы безопасности готовились к штурму аэропорта Мосула, который находится на южной окраине города, чтобы усилить давление на боевиков ИГИЛ.
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