Штурм Мосула замедлился из-за атак смертников (фоторепортаж)

Об этом сообщил в пятницу, 11 ноября, агентству AP бригадный генерал Хайдер Фадхил, пишет Deutsche Welle.

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Армия Ирака продолжает наступление на контролируемый террористами "Исламского государства" (ИГ) город Мосул с юга, подразделения спецназа ведут бои на его восточных окраинах.

С севера город окружают курдские отряды пешмерга, а с запада наступают шиитские ополченцы.

Как сообщал УНИАН, иракские силы безопасности готовились к штурму аэропорта Мосула, который находится на южной окраине города, чтобы усилить давление на боевиков ИГИЛ.