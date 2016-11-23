Смоленская катастрофа: в Польше реконструировали последние секунды полета Ту-154

Ролик был создан парламентской группой по расследованию причин катастрофы Ту-154М под руководством Антония Мацеревича, передает "Польское радио".

Из реконструкции следует, что центральная и передняя части самолета после взрыва ударились о землю шасси. Это соответствует выводам экспертов, которые они сделали после эксгумации президентской пары. Согласно им, и часть самолета, где был расположен президентский салон, упала на землю, собственно, на шасси.

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Несколько десятков экспертов в течение более 3,5 лет работали над 20-минутной симуляцией последних нескольких секунд полета правительственного самолета, который 10 апреля 2010 года разбился под Смоленском. В фильме использованы, в частности, данные с датчиков полета Ту-154М, а также анализ обломков и того, каким образом их было разбросано. Во внимание было взято выводы последних выводов польских и иностранных экспертов смоленской парламентской группы под руководством Антония Мацеревича.

"Это не обычная анимация. Это точная реконструкция событий 10 апреля 2010 года, которая основывается на фактах, неоспоримых данных и на анализе лучших специалистов. Этот фильм является результатом четырехлетних усилий экспертов парламентской группы", - сообщил Gazeta Polska Антони Мацеревич.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.