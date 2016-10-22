Смоленская трагедия: представлены новые факты о катастрофе Ту-154М (видео)

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что россияне нашли черный ящик президентского самолета через несколько минут после катастрофы, прослушали записи, после чего поместили ящик в обломки, передает Радио Польша.

Кроме того, члены комиссии заявили, что обломки президентского самолета ТУ-154М лежали по меньшей мере за 60 метров до березы, в которую, по российской версии, врезался самолет.

Обломки левого крыла ТУ-154М должны были находиться в разных местах, некоторые на расстоянии 30 метров от березы, в которую врезался самолет. По мнению членов комиссии, это должно было означать, что в последней фазе полета расположение самолета отличалось от того, которое было указано в отчетах российской и польской комиссии.

Член комиссии Марек Домбровский заявил, что комиссия под руководством тогдашнего главы МВД Польши Ежи Миллера произвела манипуляции с полученными данными бортовых регистраторов.

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"Комиссия Миллера произвела манипуляции с показаниями бортовых регистраторов и сократила их. Из записи были вырезаны последние 3 секунды, а вместо них были добавлены записи с российского регистратора, хотя польская сторона знала, что в его показаниях содержатся многочисленные неточности. Также с показаний другого российского регистратора было вырезано 5 секунд", - сказал Домбровский.

Сообщается, что тело командующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика должно было находиться рядом с телами других пассажиров, а не в кабине пилотов, а тела членов экипажа были разбросаны в трех разных местах.

Комиссия установила, что на телах некоторых жертв были обнаружены следы огня, которые нельзя объяснить возникшим на месте крушения самолета пожаром.

Ранее была показана видеозапись разговора премьер-министров Владимира Путина и Дональда Туска на месте аварии. На записи политики говорят о том, что президентский самолет летел очень низко, задевая деревья и с выпущенными шасси ударился о землю, после чего перевернулся навзничь. Слова Владимира Путина слышно плохо из-за гула генератора.

Глава Минобороны Польши заявил, что, скорее всего, автором фильма является оператор Польского телевидения. Также министр добавил, что неизвестно, записан ли на видео целый разговор Владимира Путина с Дональдом Туском.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии.