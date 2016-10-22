Смоленская трагедия: представлены новые факты о катастрофе Ту-154М (видео)
Комиссия, которая расследует причины Смоленской катастрофы, представила результаты своей работы.
Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что россияне нашли черный ящик президентского самолета через несколько минут после катастрофы, прослушали записи, после чего поместили ящик в обломки, передает Радио Польша.
Кроме того, члены комиссии заявили, что обломки президентского самолета ТУ-154М лежали по меньшей мере за 60 метров до березы, в которую, по российской версии, врезался самолет.
Обломки левого крыла ТУ-154М должны были находиться в разных местах, некоторые на расстоянии 30 метров от березы, в которую врезался самолет. По мнению членов комиссии, это должно было означать, что в последней фазе полета расположение самолета отличалось от того, которое было указано в отчетах российской и польской комиссии.
Член комиссии Марек Домбровский заявил, что комиссия под руководством тогдашнего главы МВД Польши Ежи Миллера произвела манипуляции с полученными данными бортовых регистраторов.
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"Комиссия Миллера произвела манипуляции с показаниями бортовых регистраторов и сократила их. Из записи были вырезаны последние 3 секунды, а вместо них были добавлены записи с российского регистратора, хотя польская сторона знала, что в его показаниях содержатся многочисленные неточности. Также с показаний другого российского регистратора было вырезано 5 секунд", - сказал Домбровский.
Сообщается, что тело командующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика должно было находиться рядом с телами других пассажиров, а не в кабине пилотов, а тела членов экипажа были разбросаны в трех разных местах.
Комиссия установила, что на телах некоторых жертв были обнаружены следы огня, которые нельзя объяснить возникшим на месте крушения самолета пожаром.
Ранее была показана видеозапись разговора премьер-министров Владимира Путина и Дональда Туска на месте аварии. На записи политики говорят о том, что президентский самолет летел очень низко, задевая деревья и с выпущенными шасси ударился о землю, после чего перевернулся навзничь. Слова Владимира Путина слышно плохо из-за гула генератора.
Глава Минобороны Польши заявил, что, скорее всего, автором фильма является оператор Польского телевидения. Также министр добавил, что неизвестно, записан ли на видео целый разговор Владимира Путина с Дональдом Туском.
Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии.