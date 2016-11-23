Российские танкеры во время доставки авиатоплива в Сирию заправлялись в портах Греции и Кипра - Reuters

Перевозки осуществлялись через Кипр и Грецию, где российские танкеры дозаправлялись. Об этом Reuters сообщили источники в европейской разведке.

ЕС два года назад ввел санкции против правительства Башара Асада за нарушение прав человека. Ими предусмотрена и запрещение перевозок через территорию ЕС товаров военного назначения.

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Напомним, что Брюссель ввел санкции в отношении еще десятерых высокопоставленных сирийских военнослужащих и чиновников режима Башара Асада. Санкции введены против людей, "ответственных за жестокие репрессии против гражданского населения Сирии, которые поддерживают режим Асада или связанных с ними людьми". Имена людей, которые вошли в черный список, пока не называются.

В списке санкций Евросоюза по сирийскому конфликту сейчас - 217 человек. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета на территории стран-членов ЕС заморожены.