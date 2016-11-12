В пакистанской мечети прогремел взрыв: погибли десятки людей (фото)

В результате взрыва в суфийской мечети Шах Нурани в пакистанской провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 25 человек, еще около 70 человек получили ранения.

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Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на пакистанские СМИ.

Взрыв произошел в момент, когда молящиеся танцевали ритуальный танец на закате.

Местные СМИ отмечают, что рядом с местом происшествия нет больниц, поэтому раненых доставляют в Карачи, который находится на расстоянии 100 км.

Позднее в местных СМИ сообщили, что число погибших возросло до 52 человек.

В конце октября в городе Кветта провинции Белуджистан десятки людей погибли в ходе нападения вооруженных людей на полицейское училище. В августе жертвами взрыва смертника в одной из больниц города Кветта стали 70 человек.