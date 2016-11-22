Размещение "Искандеров" под Калининградом дестабилизирует безопасность Европы - Госдеп

Обэтом заявил представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает Reuters.

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"Россия грозилась разместить "Искандеры" в Калининграде в течение последнего десятилетия в ответ на разнообразные события в Европе, ни одно из которых не требовало столь серьезного военного ответа", - отметил Кирби.

"Мы призываем Россию воздержаться от слов и действий, которые не соответствуют цели продвижения безопасности и стабильности", - заявил представитель Госдепа.

Как сообщал УНИАН, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что Россия развернет ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы С-400 в Калининградской области.

В Минобороны РФ ранее подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область.