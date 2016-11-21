Путин объяснил, почему Россия остро реагирует на расширение НАТО

"Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются решения. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США", - цитирует Путина РИА Новости.

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Путин отметил, что после присоединения к альянсу в этих государствах может появиться "все, что угодно" — системы противоракетной обороны и новые базы, а если потребуется — и новый ударный комплекс.

"А нам что делать? Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает", — подчеркнул российский президент.