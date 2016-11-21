Организаторы попытки переворота в Черногории участвовали в оккупации Крыма - СМИ

Об этом сообщает Крым.Реалии, в распоряжении которого оказалась видеозапись разговора по скайпу одного из обвиняемых в руководстве диверсионной группой, подозреваемой в подготовке переворота – основателя радикальной организации "Сербские волки" Александра Синджелича.

Разговор ведется на сербском языке и был предоставлен в редакцию собеседником Синджелича – сербским политологом, директором Фонда СЕАС Венциславом Буйичем.

По словам Буйича, беседа имела место 11 марта 2015 года. На видеозаписи Синджелич хвастается своими связями в Москве, а именно – в российском Минобороны.

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Как пояснил Венцислав Буйич, упоминаемый в разговоре Живкович был одним из "четников" – сербов, приехавших на крымский "референдум" 16 марта 2014 года, где они присоединились к российским "казакам", и вместе с ними несли дежурство на оккупационных блокпостах рядом с Севастополем.

Как поясняет Буйич, из контекста разговора следует, что именно Синджелич давал российским военным рекомендации, на основании которых те одобряли кандидатуры сербских "добровольцев", и допускали их к участию в операции по захвату Крыма.

Самым интересным здесь, безусловно, является факт участия неудавшихся "террористов" из Сербии в российской операции по организации оккупации Крыма – равно как и сама процедура подбора и проверок кандидатов на такое участие на уровне Минобороны России.

На этом фоне, по словам Буйича, особую тревогу вызывает недавнее сообщение в сербской прессе о том, что статус Синджелича может быть изменен с обвиняемого на свидетеля. По мнению сербского политолога, масштаб связей последнего с Россией указывает на то, что лидер "Сербских волков" принимал непосредственное участие в реализации планов Москвы.

Впрочем, Синджелич был не единственным контактом сербских радикалов с россиянами. Еще одной организацией, подозреваемой в соучастии подготовки беспорядков в Черногории, стало "Балканское казачье войско". Его атаман Виктор Заплатин, в частности, поддерживает тесные отношения с руководителем Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонидом Решетниковым. Изначально РИСИ находился в составе Службы внешней разведки России (СВР), а ныне находится в ведении Администрации российского президента. В частности, на сайте "Казачьего войска" указано, что делегация сербских "казаков" побывала в Москве с 11 по 16 октября текущего года, где они встречались с Решетниковым. Это произошло буквально за пару дней до планировавшегося переворота.

Как сообщал УНИАН, 27 октября сербское издание Danas со ссылкой на источники заявило, что из Сербии была депортирована группа российских граждан, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Черногории в день парламентских выборов.

По подозрению в подготовке терактов в Черногории были задержаны около 20 граждан Сербии. Премьер-министр Сербии заявил, что были обнаружены еще несколько групп, которые «действовали в координации с иностранцами».