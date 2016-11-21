Умер бывший президент Греции Константинос Стефанопулос. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Алексиса Ципраса.

Отмечается, что экс-президент умер в возрасте 90 лет. Премьер выразил соболезнования родным и близким экс-президента.

Западные СМИ предполагают, что Стефанопулос был госпитализирован и умер от осложнений пневмонии".

Читайте такжеСлезоточивый газ и шумовые гранаты: в Греции протесты завершились столкновениями с полицией

Константинос Стефанопулос был избран президентом Греции в 1995 году и переизбирался на второй срок в 2005 году. Стефанопулос получил множество почетных званий и наград.

Его считают одним из самых уважаемых и любимых президентов Греции.