Умер бывший президент Греции Константинос Стефанопулос
10:06, 21 ноября 2016Мир
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СМИ сообщают, что Стефанопулос был госпитализирован и умер от "осложнений пневмонии".
Константинос Стефанопулос умер в возрасте 90 лет / facebook.com/tsiprasalexis/
Умер бывший президент Греции Константинос Стефанопулос. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Алексиса Ципраса.
Отмечается, что экс-президент умер в возрасте 90 лет. Премьер выразил соболезнования родным и близким экс-президента.
Западные СМИ предполагают, что Стефанопулос был госпитализирован и умер от осложнений пневмонии".
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Константинос Стефанопулос был избран президентом Греции в 1995 году и переизбирался на второй срок в 2005 году. Стефанопулос получил множество почетных званий и наград.
Его считают одним из самых уважаемых и любимых президентов Греции.
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