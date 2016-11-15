Полиция в Афинах разогнала учасников митинга против визита Обамы
23:17, 15 ноября 2016Мир
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В Афинах полицейские применили слезоточивый газ и световые гранаты, чтобы разогнать толпу из примерно 3000 протестующих в центре города.
REUTERS
Полиция начала действовать, когда демонстранты попытались пройти в закрытую зону, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Как сообщается, протестующие в мотоциклетных шлемах, вооруженные бутылками с зажигательной смесью и дубинками попытались прорваться через полицейское ограждение. В результате столкновений никто не пострадал.
Изначально протестующие планировали дойти до посольства США, однако правительство запретило демонстрации в центре города, куда американский президент Барак Обама приехал, чтобы поужинать с президентом Греции Прокописом Павлопулосом.
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