Полиция в Афинах разогнала учасников митинга против визита Обамы

Полиция начала действовать, когда демонстранты попытались пройти в закрытую зону, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Как сообщается, протестующие в мотоциклетных шлемах, вооруженные бутылками с зажигательной смесью и дубинками попытались прорваться через полицейское ограждение. В результате столкновений никто не пострадал.

Изначально протестующие планировали дойти до посольства США, однако правительство запретило демонстрации в центре города, куда американский президент Барак Обама приехал, чтобы поужинать с президентом Греции Прокописом Павлопулосом.