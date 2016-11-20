Путин поздравил патриарха Кирилла с 70-летием орденом "За заслуги перед Отечеством"

«За выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную просветительскую и миротворческую деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Также опубликована поздравительная телеграмма, в которой отмечается, что Кирилл посвятил много лет «подвижническому служению» РПЦ, защиты ее ценностей и идеалов.

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Патриарха РПЦ также поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал его человеком энциклопедических знаний и редкой интеллигентности».

Кирилл стал патриархом Московским и всея Руси в 2009 году.

Он родился 20 ноября 1946 года.