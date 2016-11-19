Швейцарские истребители сопроводили самолет с российской делегацией: РФ потребовала объяснений

15:05, 19 ноября 2016
Мир
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Москва просит у Берна разъяснений после того, как истребители с швейцарским флагом сопровождали самолет российской делегации, летевшей в Перу на саммит АТЭС.

19 ноября истребители над Швейцарией сопровождали борт с российской делегацией / REUTERS

Об этом говорится в сообщении российского посольства в Швейцарии в Twitter.

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"Выразили недоумение и попросили разъяснений у швейцарской стороны в связи с инцидентом с российским правительственным бортом в небе над Конфедерацией", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, самолет Специального летного отряда "Россия", направлявшийся в перуанскую столицу на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией.  В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.

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