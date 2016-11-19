Швейцарские истребители сопроводили самолет с российской делегацией: РФ потребовала объяснений

Об этом говорится в сообщении российского посольства в Швейцарии в Twitter.

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"Выразили недоумение и попросили разъяснений у швейцарской стороны в связи с инцидентом с российским правительственным бортом в небе над Конфедерацией", - говорится в сообщении.

Выразили недоумение и попросили разъяснений у швейц. стороны в связи с инцидентом с росс. правительственным бортом в небе над Конфедерацией pic.twitter.com/FffgbqfPYd — Посольство России (@RusEmbSwiss) November 19, 2016

Ранее СМИ сообщали, самолет Специального летного отряда "Россия", направлявшийся в перуанскую столицу на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией. В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.