Швейцарские истребители сопроводили самолет с российской делегацией: РФ потребовала объяснений
Москва просит у Берна разъяснений после того, как истребители с швейцарским флагом сопровождали самолет российской делегации, летевшей в Перу на саммит АТЭС.
Об этом говорится в сообщении российского посольства в Швейцарии в Twitter.
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"Выразили недоумение и попросили разъяснений у швейцарской стороны в связи с инцидентом с российским правительственным бортом в небе над Конфедерацией", - говорится в сообщении.
Выразили недоумение и попросили разъяснений у швейц. стороны в связи с инцидентом с росс. правительственным бортом в небе над Конфедерацией pic.twitter.com/FffgbqfPYd— Посольство России (@RusEmbSwiss) November 19, 2016
Ранее СМИ сообщали, самолет Специального летного отряда "Россия", направлявшийся в перуанскую столицу на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией. В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.