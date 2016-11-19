Глава МИД Австрии призвал запретить раздавать Коран на улицах страны

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Local.

Курц сравнил раздачу Корана с «проявлением политического ислама, которое нельзя больше терпеть».

На улицах австрийских городов, в том числе и в Вене, активисты салафитских (традиционалистское направление ислама) движений «Истинная религия» и «Мы любим Мухаммеда» раздают копии Корана под лозунгом «Lies!», что переводе с немецкого означает «прочти», а с английского — «ложь».

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Помимо этого, активисты устанавливают в пешеходных зонах пирамиды, накрытые белыми скатертями и с книгами на вершине. За столом рядом сидят молодые люди с длинными бородами, одетые в традиционную исламскую одежду. Из-за этого кампания по раздаче Корана, как утверждает The Local, стала «вирусной».

Раздача Корана в Австрии стала подвергаться все большей критике после того, как стало известно, что один из организаторов акции был арестован властями Германии. 15 ноября в 10 федеральных землях Германии были проведены обыски в офисах салафитской организации «Истинная религия». В тот же день деятельность организации в стране была запрещена.