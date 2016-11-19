Глава МИД Австрии призвал запретить раздавать Коран на улицах страны
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал запретить раздавать Коран на улицах страны исламскими активистами.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Local.
Курц сравнил раздачу Корана с «проявлением политического ислама, которое нельзя больше терпеть».
На улицах австрийских городов, в том числе и в Вене, активисты салафитских (традиционалистское направление ислама) движений «Истинная религия» и «Мы любим Мухаммеда» раздают копии Корана под лозунгом «Lies!», что переводе с немецкого означает «прочти», а с английского — «ложь».
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Помимо этого, активисты устанавливают в пешеходных зонах пирамиды, накрытые белыми скатертями и с книгами на вершине. За столом рядом сидят молодые люди с длинными бородами, одетые в традиционную исламскую одежду. Из-за этого кампания по раздаче Корана, как утверждает The Local, стала «вирусной».
Раздача Корана в Австрии стала подвергаться все большей критике после того, как стало известно, что один из организаторов акции был арестован властями Германии. 15 ноября в 10 федеральных землях Германии были проведены обыски в офисах салафитской организации «Истинная религия». В тот же день деятельность организации в стране была запрещена.