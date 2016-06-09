МИД Ирака: боевики ИГИЛ закладывают бомбы в Коран

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Ahlu lBayt News Agency.

Джафари отметил, что методы, используемые группировкой, противоречат самому учению ислама.

По его словам, подобные акты осквернения Корана только усилят мотивацию иракских войск, которые воюют против группировки.

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Отмечается, что атака иракских войск на эль-Фаллуджу, которая находится в руках ИГ с января 2014 года, началась 23 мая.

Ранее сообщалось, что в Ираке с начала операции в эль-Фаллудже освобождены 29 населенных пунктов.