Генсек НАТО за пересмотр отношений с Россией

НАТО должно пересмотреть свои отношения с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер, выступая на 54-й Парламентской ассамблее НАТО, проходящей в Валенсии.

Глава НАТО отметил, что несоразмерность сил, примененных Россией в ходе августовского конфликта на Кавказе, вынуждает альянс пересмотреть свои отношения с этим партнером, но при этом не прекращать их, поскольку они составляют "лучший стратегический актив, который требует международная безопасность".

По словам Схеффера, после конфликта между Россией и Грузией "мы (НАТО) не можем делать вид, что ничего не произошло". Тем не менее, сложившаяся ситуация "не должна влиять ни на отношения с Россией, ни на расширение альянса", - сказал генсек, слова которого цитирует испанское информационное агентство EFE.

"Мы не намерены приносить в жертву один аспект ради другого, поскольку тем самым мы лишь создали бы разделительные линии", - отметил Схеффер.

"Мы должны пересмотреть наши отношения, но мы будем продолжать поддерживать контакты с ними (Россией), потому что у нас есть ряд целей, которые надо достигать совместными усилиями - контроль над вооружениями, нераспространение ядерного оружия или борьба с терроризмом", - сказал Схеффер.

По мнению глава НАТО, "именно эти цели вновь объединят Россию и НАТО". Схеффер выразил надежду, что Россия станет "частью новой Европы, а не останется в стороне".

РИА “Новости”