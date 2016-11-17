"Похоже на "утку": Кремль прокомментировал сообщения о подготовке визита Трампа в Россию

"Пока нет никаких разговоров [о возможности визита Трампа]. Это совершенно непроверенная какая-то информация, на "утку" похожа", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующие сообщения, пишет РБК.

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Напомним, газета "Известия" сообщала, что Трамп посетит Россию уже после официального вступления в должность, которое произойдет 20 января. Советники политика переубедили его совершать визит в Москву до инаугурации.