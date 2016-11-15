Обама: мир ждет "подъем национализма пещерного толка"

Комментируя результаты президентских выборов в США и референдума о выходе Британии из ЕС, Обама призвал бороться с ментальностью, разделяющей людей на своих и чужих по расовому или религиозному признаку, передает Русская служба Би-би-си.

"Мы должны опасаться [...] племенного сознания, выстроенного вокруг концепций "мы" и "они"," - заявил Обама после переговоров с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом в Афинах.

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Комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, Обама признал, что исход выборов его удивил. То, что произошло в стране, Обама объяснил тягой американского народа к переменам.

Отчасти победа Трампа объясняется "естественным желанием перемен в условиях, когда один и тот же президент правит уже восемь лет".

"В тяжелые времена, люди будут чего-то искать, и они могут выбрать перемены, даже если до конца не уверены, к чему они приведут", - сказал Обама.

"Урок, который я из этого вынес - мы должны устранить такие проблемы как неравенство, экономический дисбаланс, страх людей перед тем, что их дети будут жить хуже", - сказал Обама.

"Нам нужно сделать довольными людей, которые напуганы, разозлены или озабочены, и это будет серьезным испытанием", - подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, ранее Обама призвал своего преемника Дональда Трампа "послать сигналы" к объединению общества.