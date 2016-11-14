ЕС ввел санкции против 17 министров и главы центробанка Сирии из-за репрессий против гражданских

Совет ЕС включила 17 министров и главу центробанка Сирии в перечень лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры Евросоюза против сирийского режима.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Отмечается, что санкции введены из-за жестких репрессии против гражданского населения страны.

"Это решение увеличивает общее количество лиц, против которых действуют визовые запреты и замораживание счетов, к 234", - говорится в сообщении.

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Кроме того, введены санкции против 69 компаний. Санкции включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на отдельные сферы инвестиций, замораживание счетов сирийского центробанка в ЕС ограничения на экспорт оборудования или технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, и тому подобное.

Последний раз эти мероприятия были продолжены в мае 2016 года и действуют до 1 июня 2017 года.

Напомним, за период с 2011 года страны на Ближнем Востоке через "арабскую весну" потеряли $614 миллиардов.

Для подсчетов были использованы прогнозы экономического роста арабских стран, сделанные до 2011 года. Это первая оценка ущерба, подсчитанная авторитетной международной организацией.

При оценке использовались в том числе косвенные эффекты: наплыв беженцев, сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, спад в туристическом бизнесе.