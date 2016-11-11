ООН подсчитала, во сколько обошлись Ближнему Востоку 5 лет "арабской весны"

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии ООН представила отчет, в котором указано, что потери стран Ближнего Востока составили 614 млрд долларов - это 6% ВВП региона в 2011-2015 годах. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Для подсчетов были использованы прогнозы экономического роста арабских стран, сделанные до 2011 года. Это первая оценка ущерба, подсчитанная авторитетной международной организацией.

При оценке использовались в том числе косвенные эффекты: наплыв беженцев, сокращение денежных переводов трудовых мигрантов, спад в туристическом бизнесе.

Как известно, волна протестов в странах арабского мира началась в 2011 году. Столкновения граждан с властями привели к смене режимов в четырех странах и войнам в Ливии, Сирии и Йемене.

В Сирии протесты постепенно переросли в гражданскую войну, в которую сейчас вовлечены Запад и Россия. Экономические потери этой страны оцениваются в 259 млрд долларов с 2011 года.

В странах, где в результате протестов сменилась власть, новые лидеры так и не смогли справиться с проблемами, которые привели к демонстрациям, констатируют авторы доклада.