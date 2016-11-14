Трамп объяснил, как он будет вести себя на посту президента

Об этом он сказал в интервью в программе "60 минут" на телеканале CBS, отвечая на вопрос, будут ли люди удивлены тем, как он поведет себя на посту президента США.

"Я буду придерживаться очень хороших манер, но все будет зависеть от ситуации. Иногда вы должны быть жестче. Когда вы посмотрите на мир, и вы посмотрите, как в разных местах используют выгоду от нашей страны, и я говорю это, и говорю очень гордо, что Америка будет на первом месте", - подчеркнул Трамп.

При этом он сказал, что это не будет касаться того, что "мы делаем", поскольку, по его мнению, ситуация выглядит таким образом, что "мы теряем эту страну".

Вместе с тем отвечая на вопрос, напуган ли он тем огромным бременем, с которым ему придется иметь дело на посту президента, Трамп отметил: "Я уважаю это, но я не напуган этим".

Также он поделился впечатлениями от своей первой встречи с действующим президентом США Бараком Обамой, которая состоялась 10 ноября в Белом доме.

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"Он рассказал мне о хороших и плохих вещах. Я имею в виду, что существуют сейчас сложные обстоятельства... Мы говорили о Среднем Востоке. Это сложная ситуация. И я хотел услышать его полную точку зрения, и я постиг значительную часть его видения. Я хочу знать это, потому что я собираюсь в короткий период времени наследовать это", - сказал Трамп.

Что касается внешней политики, то, помимо ситуации на Среднем Востоке, по словам Трампа, он во время разговора с Обамой хотел сосредоточить внимание на Северной Корее. В этой связи он не назвал другие страны или регионы.

При этом Трамп нелестно высказался об американских политиках, которые, по его словам, оставляли людей в беде даже на фронте в течение последних 15 лет. "Мы потратили 6 триллионов долларов на Средний Восток. Мы могли бы дважды отстроить нашу страну", - заявил Трамп.

Также он обратил внимание, что почти все главные мировые лидеры после выборов позвонили ему, чтобы поздравить с победой. Это, по его мнению, демонстрирует, какими мощными являются Соединенные Штаты.

Кроме того, он призвал всех людей, которые сейчас на улицах американских городов выступают против него, прекратить протесты.