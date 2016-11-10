Трамп прибыл в Вашингтон на встречу с Обамой (событие завершено)
18:00, 10 ноября 2016Мир
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Победитель на выборах президента США республиканец Дональд Трамп прибыл в Вашингтон.
Вскоре там состоится встреча Трампа и нынешнего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.
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"Избранный новым главой США Дональд Трамп прибудет в белый дом на встречу с президентом Обамой", - говорится в сообщении FoxNews, который ведет прямую трансляцию.
Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября. Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов.
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