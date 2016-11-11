Экс-послу США в России запретили въезд в РФ

Бывшему послу США в Российской Федерации Майклу Макфолу запретили въезд в РФ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом, Макфол допустил, что санкции против него Кремль ввел в силу его приближенности к президенту США Барака Обамы.

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Экс-посол США в России также пошутил, что последним послом США в СССР/России, кому запретили въезд в страну был Джордж Кеннан.

«Подтверждено, что я попал в Кремлевский санкционный список из-за моей приближенности к Обаме. Я буду считать это комплиментом! Санкционные россияне в США тоже близки к Путину. Насколько мне известно, Джордж Кеннан был последним послом США в СССР / России, которому запретили въезд. Хорошая компания! Надеюсь, что мне не запретили въезд в Россию навсегда. С 1983 года я жил и ездил в эту страну », - написал Мкфол.