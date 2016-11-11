"Выходить нельзя остаться": ряд британских депутатов заявил о готовности не голосовать за "старт" Brexit

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Депутат от Либерально-демократической партии Тим Фаррон сказал, что его партия будет выступать против решения, если только им не пообещают провести второй референдум об условиях выхода в рамках соглашения с лидерами ЕС.

"Статья 50 будет запущена, только если будет референдум об условиях соглашения, и если на это не согласятся, то, да, это красная линия и мы будем голосовать против правительства", - сказал Фаррон.

Несколько парламентариев-лейбористов также готовы голосовать против решения, несмотря на то, что руководители партии обещали этого не делать.

Напомним, Высокий суд Лондона вынес решение о том, что премьер-министр Тереза Мэй должна получить одобрение парламента для введения в действие статьи 50 Лиссабонского договора ЕС - механизма, с помощью которого страна может покинуть блок.

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Правительство сразу же подтвердило, что будет обжаловать данное решение в Верховном суде Британии.

Премьер-министр Тереза Мэй согласилась с требованием, что парламент должен иметь возможность обсудить планы правительства по Brexit, но отметила, что это не должно стать попыткой блокировать этот процесс.