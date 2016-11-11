Трамп пригласил Терезу Мэй посетить США в ближайшее время

Соответствующее предложение Трамп сделал во время первого телефонного разговора между руководителями государств, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Он попросил ее приехать как можно скорее и заявил, что для него будет огромной честью принять ее", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

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Как отмечается, в ходе разговора Мэй и Трамп выразили единое мнение о намерении сохранить особые отношения Британии и США.

Кроме того, Мэй также подтвердила сделанное накануне заявление, что с нетерпением ждет сотрудничества с избранным президентом.

Ранее в четверг журналисты спросили канцлера казначейства Филипа Хэммонда, что может означать для "особых отношений" между Британией и США то, что Трамп до сих пор не поговорил с Терезой Мэй, хотя уже связывался с другими лидерами.

Хэммонд ответил, что особые отношения "живы и находятся в добром здравии".

Ранее Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Ирландии и лидерами Южной Кореи, Японии, Египта, Австралии, Индии, Турции, Израиля и Мексики.