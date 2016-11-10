Обама посоветовал Трампу не отвечать журналистам, когда они начинают кричать (видео)

21:08, 10 ноября 2016
Мир
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Президент США Барак Обама посоветовал избранному президенту от Республиканской партии Дональду Трампу не отвечать на вопросы журналистов, когда они начинают кричать.

Дональд Трамп и Барак Обама / REUTERS

Об этом сообщает СNN на своей странице в Twitter.

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После встречи с Трампом в Белом доме Обама поблагодарил присутствующих, но отказался отвечать на вопросы. Затем он повернулся к Трампу и дал совет не отвечать журналистам, когда они начинают кричать. Он отметил, что это хорошее правило.

Как сообщал УНИАН, политики обсудили вопросы внешней и внутренний политики. Обама отметил, что сейчас важно объединиться, чтобы противостоять сложностям. Он заявил, что хочет, чтобы избранный президент и его супруга чувствовали себя комфортно в Белом доме.

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