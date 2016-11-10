Обама посоветовал Трампу не отвечать журналистам, когда они начинают кричать (видео)
Президент США Барак Обама посоветовал избранному президенту от Республиканской партии Дональду Трампу не отвечать на вопросы журналистов, когда они начинают кричать.
Об этом сообщает СNN на своей странице в Twitter.
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После встречи с Трампом в Белом доме Обама поблагодарил присутствующих, но отказался отвечать на вопросы. Затем он повернулся к Трампу и дал совет не отвечать журналистам, когда они начинают кричать. Он отметил, что это хорошее правило.
“Here’s a good rule: Don’t answer the questions when they just start yelling," Obama advises Trump of WH reporters https://t.co/caBJ6OC8Ahpic.twitter.com/mGVdHi59QB— CNN (@CNN) November 10, 2016
Как сообщал УНИАН, политики обсудили вопросы внешней и внутренний политики. Обама отметил, что сейчас важно объединиться, чтобы противостоять сложностям. Он заявил, что хочет, чтобы избранный президент и его супруга чувствовали себя комфортно в Белом доме.