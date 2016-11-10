Обама посоветовал Трампу не отвечать журналистам, когда они начинают кричать (видео)

Об этом сообщает СNN на своей странице в Twitter.

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После встречи с Трампом в Белом доме Обама поблагодарил присутствующих, но отказался отвечать на вопросы. Затем он повернулся к Трампу и дал совет не отвечать журналистам, когда они начинают кричать. Он отметил, что это хорошее правило.

“Here’s a good rule: Don’t answer the questions when they just start yelling," Obama advises Trump of WH reporters https://t.co/caBJ6OC8Ahpic.twitter.com/mGVdHi59QB — CNN (@CNN) November 10, 2016

Как сообщал УНИАН, политики обсудили вопросы внешней и внутренний политики. Обама отметил, что сейчас важно объединиться, чтобы противостоять сложностям. Он заявил, что хочет, чтобы избранный президент и его супруга чувствовали себя комфортно в Белом доме.