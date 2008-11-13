В Брюсселе отслужили панихиду по жертвам Голодомора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, панихиду отслужили в католическом кафедральном соборе Святого Михаила и Гудулы вечером 12 ноября.

Во время панихиды Посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил, что ничто не может оправдать Голодомор, «сфабрикованный режимом» Иосифа Сталина.

Он также подчеркнул, что подобные трагедии не должны повторяться.

«Ища международного осуждения Голодомора, мы хотим сделать так, чтобы такие преступления никогда не повторялись», - сказал А. ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Посол Украины в Королевстве Бельгия и Люксембурге Евгений БЕРШЕДА отметил, что в свое время Советской Союз цинично отрицал это преступление, и только после обретения Украиной независимости правда о нем стала известной обществу.

Посол также выразил надежду на то, что парламент Бельгии присоединится к парламентам тех стран, которые уже почтили память жертв Голодомора в Украине или признали Голодомор геноцидом.

Свои соболезнования украинцам к 75-й годовщине Голодомора направили Патриарх Киевской и всей Украины Филарет и Папа Римский Бенедикт XVI.