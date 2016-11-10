Два американских истребителя столкнулись над Тихим океаном

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Инцидент произошел около 11:43 по местному времени, когда возвращались с авиабазы Корпуса морской пехоты ВМС США в Мирамаре.

Читайте такжеПилот НАТО рассказал о варварском поведении российских коллег в небе

Один из пилотов смог приземлиться на авиабазе North Island, а второй катапультировался. Спасательный отряд нашел его спустя час.

Оба пилота госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. Начато расследование причин происшествия.

F/A-18 Hornet - это сверхзвуковой американский истребитель-бомбардировщик.