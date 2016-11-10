Два американских истребителя столкнулись над Тихим океаном
01:34, 10 ноября 2016Мир
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Два истребителя F/A-18 Hornet столкнулись над Тихим океаном недалеко от Сан-Диего.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.
Инцидент произошел около 11:43 по местному времени, когда возвращались с авиабазы Корпуса морской пехоты ВМС США в Мирамаре.
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Один из пилотов смог приземлиться на авиабазе North Island, а второй катапультировался. Спасательный отряд нашел его спустя час.
Оба пилота госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. Начато расследование причин происшествия.
F/A-18 Hornet - это сверхзвуковой американский истребитель-бомбардировщик.
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