Контрразведка Германии узнала о более 340 случаях вербовки исламистов среди беженцев

Об этом заявил руководитель БФФ Ханс-Георг Маассен в опубликованном интервью агентству DPА, сообщает ТАСС.

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"До сих пор нам известно о более 340 случаях", - сказал он. "Но это лишь те, о которых мы узнали. По всей видимости, таких попыток больше", - добавил Маассен.

Глава контрразведки отметил, что правоохранительные органы обратили внимание работников приютов для беженцев на проблему. "Нас беспокоит, что салафиты и другие исламисты занимаются вербовкой в общежитиях для беженцев", - подчеркнул Маассен.