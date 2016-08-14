Контрразведка Германии узнала о более 340 случаях вербовки исламистов среди беженцев

09:20, 14 августа 2016
Мир
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Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка ФРГ) с беспокойством констатирует попытки радикальных исламистов вербовать новых сторонников среди беженцев.

REUTERS

Об этом заявил руководитель БФФ Ханс-Георг Маассен в опубликованном интервью агентству DPА, сообщает ТАСС.

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"До сих пор нам известно о более 340 случаях", - сказал он. "Но это лишь те, о которых мы узнали. По всей видимости, таких попыток больше", - добавил Маассен.

Глава контрразведки отметил, что правоохранительные органы обратили внимание работников приютов для беженцев на проблему. "Нас беспокоит, что салафиты и другие исламисты занимаются вербовкой в общежитиях для беженцев", - подчеркнул Маассен.

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