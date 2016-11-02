В Италии спасли пса, который три дня провел под завалами после землетрясения (видео)

В Италии спасли пса, который три дня провел под завалами после подземных толчков, которые были в стране, передает Reuters.

Отмечается, что спасательная операция по спасению животного прошла в итальянском городе Норс.

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Стоит добавить, что в городе после землетрясения уцелели икона и распятие Креста.

Напомним, в Италии землетрясение, которое произошло в воскресенье, 30 октября, около 25 тысяч человек ночевали в машинах и палатках.

В результате стихии ранены по меньшей мере 20 человек. Девять из них спасатели извлекли из-под обломков зданий. О погибших информации пока нет.

Волна толчка докатилась и до Рима. В воскресенье, 30 октября, в итальянской столице закрыли метро. Сегодня же будут закрыты все школы.

В течение суток в Умбрии зафиксировали 200 сейсмических явлений, также еще в течение дня были три сильные толчки, силой в 4 балла.