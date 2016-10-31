Индийский бриллиантовый магнат подарил своим сотрудникам 400 квартир и 1200 машин (фото)

Об этом сообщает Tjournal.ru.

Глава компании Hare Krishna Exports, которая занимается экспортом бриллиантов в 70 стран мира, более чем на $700 млн. Савджи Дхолакия дарит дорогие подарки своим работникам регулярно, за это его называют самым щедрым руководителем Индии.

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Дхолакия говорит, что хочет обеспечить всех своих сотрудников личным жильем и транспортом в течение 5 лет.

Праздник Дивали, в честь которого были розданы щедрые подарки, считается одним из самых главных праздников в Индии. Он символизирует победу добра над злом. В этот день принято зажигать огоньки на улице и дарить подарки, например, сладости. В индийской корпоративной этике на Дивали награждают самых успешных сотрудников.