СМИ объяснили, почему зависла ратификация ассоциации Украина-ЕС

Несколько недель назад парламент Нидерландов обязал правительство внести предложение по ратификации соглашения об ассоциации не позднее 1 ноября, пишет Александр Снидалов, активист украинской общины в Нидерландах, для "Европейской правды".

Премьер может внести как предложение о ратификации соглашения с Украиной, так и о его отклонении.

Парламент Нидерландов состоит из двух палат – Нижней и Верхней – и предложение, внесенное правительством, должно найти поддержку их обоих. Если в Нижней палате правящая коалиция в составе VVD и PvdA имеет большинство, то в Верхней в большинстве коалициантам не хватает 17 голосов. Дефицит обострился после последних выборов, которые состоялись в мае 2015 года, на которых правительственные партии потеряли на двоих 9 мест.

Следовательно, дело не в желании премьера Рютте удержать собственный рейтинг до следующих выборов.

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Правительственной коалиции банально не хватает голосов. Не все парламентские партии – даже из числа тех, кто поддерживал ассоциацию зимой – готовы пойти на предвыборный риск ради ратификации соглашения с Украиной.

Да и в партии VVD Марка Рютте нет полной уверенности, что все без исключения депутаты нажмут кнопку "за". Ведь далеко не все избиратели действующего премьера являются сторонниками ассоциации с Украиной.

Дело в том, что голосование депутатов вопреки позиции лидера станет репутационным ударом по партии. Этого нельзя допускать за полгода до плановых парламентских выборов, на которых VVD пока лидирует.

А для Украины поддержка крупнейшей партии коалиции является ключевой – иначе голосов "за" просто не хватит.

В течение этой недели обсуждались различные конфигурации "временной коалиции", которая бы имела достаточно голосов, чтобы ратифицировать соглашение.

По информации издания Trоuw, Соглашение с Украиной готова поддержать D66. "Результаты консультативного референдума должны быть учтены. Но если Рютте сможет договориться о поддержке по ратификации соглашения, мы всегда готовы рассмотреть такую договоренность", - заявил представитель партии.

Итак, самым простым вариантом было бы совместное голосование VVD, PvdA, D66 и CDA. Такой мощный союз с запасом обеспечил бы необходимые голоса в Верхней палате.

Но имеющейся поддержки лишь D66 мало.

Их коллеги из CDA, несмотря на перевес сторонников ассоциации среди собственных избирателей (которая является почти такой же как у D66), все еще колеблются и настроены скорее голосовать против.

Кроме того, стоит вспомнить визит министра иностранных дел Павла Климкина в Нидерланды, который состоялся 27 октября. Там он встретился с лидером партии CDA, Сибрандом Бумой, а позже — с представителем партии D66, бывшим дипломатом Шурдом Шурдсмой.

Давать оценку успешности этих переговоров пока рано — CDA все еще довольно осторожны в заявлениях и не разместили на своем сайте никаких коммюнике на тему ратификации. Зато D66 комментировали свое возможное решение в достаточно позитивном духе.