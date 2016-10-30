В США спустили на воду новую атомную подводную лодку (фото)

Передовая атомная подводная лодка "Иллинойс" типа "Вирджиния" была официально принята на вооружение в США, сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт Военно-морских сил США.

"Соответствующая церемония состоялась в воскресенье, 30 октября, на военной верфи в городе Гротон, штате Коннектикут. На мероприятии присутствовали более 2,5 тысячи человек. Участие в церемонии также приняла первая леди страны Мишель Обама, именно она отдала команду о введении судна в строй", - говорится в сообщении.

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"Спасибо за предоставленную мне возможность быть связанной с вами, вашими семьями и с "Иллинойсом", - обратилась к присутствовавшим на мероприятии военным первая леди.

Как отмечается на сайте ведомства, "Иллинойс" способна выполнять множество задач - от военных ударов и поисково-спасательных операций до проведения научных исследований. Длина подлодки составляет 115 метров. Ее строительство велось на протяжении последних пяти лет.

По данным издания UPI, "Иллинойс" стала 13-м судном типа подлодок "Вирджиния", стоящих на вооружении ВМС США. Судно имеет возможность атаковать береговые цели крылатыми ракетами "Томагавк" и вести тайное долгосрочное наблюдение за сухопутными и морскими целями.