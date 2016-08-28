ВМС США взяли на вооружение новую атомную подводную лодку

Ей присвоен идентификационный номер 786, сообщает Associated Press. На создание подлодки ушло почти пять с половиной лет. Церемония ввода атомной подлодки в эксплуатацию состоится 29 октября в Гротоне, штат Коннектикут - там, в центре производства подлодок компании Electric Boat Corporation, подразделения корпорации General Dynamics, производилась окончательная сборка.

Читайте такжеПентагон намерен потратить $13 миллиардов на новую подводную лодку – ReutersМорские испытания подлодки прошли удовлетворительно. Строительство подводной лодки обошлось в $2,7 млрд. Это будет 13-я по счету лодка класса "Вирджиния".

Всего американский флот заказал еще 15 подводных лодок класса "Вирджиния", и 10 из них находятся в стадии строительства. Последнюю из субмарин этой серии планируется поставить ВМС в 2023 году, она станет 28-ой в своем классе.