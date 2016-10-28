СМИ назвали дату первой эксгумации тел жертв Смоленской катастрофы

Об этом в пятницу, 28 октября, сообщило радио RMF FM со ссылкой на неофициальную информацию, пишет Польское Радио.

Согласно сообщению, в тот же день планируют открыть могилу президентской пары. В то же время Государственная прокуратура Польши не комментирует эту информацию.

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По словам RMF FM, эксгумацию тела Леха и Марии Качиньских планируют начать утром 14 ноября, тогда должны временно закрыть вход на Вавель в Кракове, где покоятся президент Польши и его жена. После этого останки в сопровождении полиции должны перевезти на Кафедру судебной медицины Ягеллонского университета.

«Там, по нашим данным из прокуратуры, сразу должны начать детальное изучение останков с использованием современного оборудования – речь идет, в частности, о пространственном радиологическом воспроизведении тел, а также о взятии различного рода образцов», - сообщило радио.

RMF FM также отметило, что будет взят тест ДНК, а после получения результатов президентскую пару планируют снова похоронить.

В третью неделю ноября также проведут еще минимум четыре эксгумации тел: в Варшаве и Люблине. Ссылаясь на информацию следователей, RMF FM утвердило, что «проведение всех 83 эксгумаций тел планируют провести до конца 2016 года».

На просьбу Польского прессового агентства прокомментировать эти сообщения пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эва Бялик сказала: «Мы не комментируем информацию, которая не исходит от прокуратуры».

О необходимости изучения всех тел жертв катастрофы, которые не испепелились, заявила в июне 2016 года Государственная прокуратура, которая в этом году переняла расследование по делу Смоленской катастрофы от ликвидированной военной прокуратуры. Тогда там подчеркнули, что патологоанатомические исследования будут иметь важное значение для установления причин смерти жертв и катастрофы.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.

Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.