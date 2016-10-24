Смоленская катастрофа: родственники жертв протестуют против эксгумации, написали открытое письмо

Они в течение последних месяцев безуспешно выражали протест против этой процедуры, сообщает PAP.

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"Через шесть лет после тех страшных событий мы одиноки и беззащитны перед лицом этого жестокого акта. Наших близких должны достать из гробов вопреки запрету нарушать покой умерших", - говорится в обращении родственников жертв Смоленской катастрофы.

Кроме того, они просят всех неравнодушных оказать им помощь и призывают представителей церкви стать на защите неприкосновенности захоронений.

Ранее СМИ сообщали, что состоится эксгумация останков всех жертв Смоленской катастрофы, за исключением тех, которые следствие уже изучило.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.