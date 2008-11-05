Медведев нашел в России две беды

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ обвинил США в развязывании российско-грузинского конфликта и провоцировании мирового финансового кризиса.

Об этом он заявил в своем ежегодном послании к Федеральному собранию РФ, сообщает собственный корреспондент УНИАН в России.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, главными событиями в 2008 году, которые имели важное значение для России и стали «вызовом для страны», были августовская война с Грузией, а также набирающий обороты глобальный финансовый кризис. «Две очень разные проблемы, имеющие, однако, одинаковые черты и, можно сказать, общее происхождение», - отметил он.

Мировой финансовый кризис, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, тоже начинался как локальное ЧП на национальном рынке США, но потом повлиял на все рынки планеты и приобрел глобальный характер. «Свойство некоторых проблем становится общими характерно для нашего взаимосвязанного мира», - считает он.

При этом российский Президент предложил создать механизм, блокирующий «эгоистические, а подчас даже опасные решения некоторых членов мирового сообщества». «Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, не терпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

По мнению Президента РФ, к просчетам в финансово-экономической сфере США привели «представления (в США) о собственном мнении как о единственно правильном и неоспоримом».

«Надувая денежный пузырь для стимулирования собственного роста, они не только не скоординировали свои действия с глобальным рынком, но и пренебрегли чувством меры», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.