Обама увеличил отрыв от Маккейна и может рассчитывать на 103 голоса
Маккейн - на 39
|Барак Обама. Фото АР
Кандидат в президенты США сенатор-республиканец Джон Маккейн может рассчитывать на голоса 39 выборщиков.
Обама побеждает в штатах Пенсильвания (21 голос выборщиков), Вермонт (3), Нью-Джерси (15), Иллинойс (21), Коннектикут (7), Делавэр (3), Мэриленд (10), Нью-Гемпшир (4), Массачусетс (12), Мэн (4) и федеральном округе Колумбия (3).
Маккейн побеждает в штатах Кентукки (8 голосов выборщиков), Западная Вирджиния (5), Южная Каролина (8), Оклахома (7), Тенесси (11).
Таким образом, по предварительным данным, Обама побеждает в 10 штатах и округе Колумбия (103 выборщика), Маккейн - в 5 штатах (39 выборщиков).
Голосование на выборах президента США завершилось в 20.00 по времени восточного побережья страны (03.00 по Киеву) в штатах Алабама, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Миссисипи, Миссури, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Оклахома, Пенсильвания, Тенесси, а также в федеральном округе Колумбия, в котором находится столица США город Вашингтон, сообщает РИА "Новости".