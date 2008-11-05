Обама увеличил отрыв от Маккейна и может рассчитывать на 103 голоса

Кандидат в президенты США сенатор-демократ Барак Обама увеличил отрыв в президентской гонке и может рассчитывать на голоса 103 выборщиков, прогнозируют на основе динамики поступающих данных о подсчете голосов и exit polls телекомпании CNN, NBC и "Фокс".

Кандидат в президенты США сенатор-республиканец Джон Маккейн может рассчитывать на голоса 39 выборщиков.

Обама побеждает в штатах Пенсильвания (21 голос выборщиков), Вермонт (3), Нью-Джерси (15), Иллинойс (21), Коннектикут (7), Делавэр (3), Мэриленд (10), Нью-Гемпшир (4), Массачусетс (12), Мэн (4) и федеральном округе Колумбия (3).

Маккейн побеждает в штатах Кентукки (8 голосов выборщиков), Западная Вирджиния (5), Южная Каролина (8), Оклахома (7), Тенесси (11).

Таким образом, по предварительным данным, Обама побеждает в 10 штатах и округе Колумбия (103 выборщика), Маккейн - в 5 штатах (39 выборщиков).

Голосование на выборах президента США завершилось в 20.00 по времени восточного побережья страны (03.00 по Киеву) в штатах Алабама, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Миссисипи, Миссури, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Оклахома, Пенсильвания, Тенесси, а также в федеральном округе Колумбия, в котором находится столица США город Вашингтон, сообщает РИА "Новости".