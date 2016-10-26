В Москве форум с участием Медведева прервали из-за "хлопков" и запаха гари

В здании, где проходит форум, стоит отчетливый запах гари и весит легкий дым, передает ТАСС. Во время дискуссии ведущий призвал "в целях безопасности покинуть помещение". Присутствующие направились на выход.

Журналист сообщил, что пожар был на втором этаже. В настоящее время он уже потушен. Чтобы рассеять гарь и задымление в корпусе включена система вентиляции. Участник и гости Форума не торопятся расходиться.

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По словам очевидцев инцидента, во время пленарного заседания в куполе над залом что-то зашумело, затем произошло короткое замыкание, были даже видны небольшие всполохи.

В свою очередь "РИА Новости" сообщили о "нескольких хлопках" в здании.

Ранее во время одной из сессий, проходящих в среду в рамках Форума "Открытые инновации", неожиданно выключился свет и отключились микрофоны спикеров. Специалистам Сколково потребовалось примерно 20 минут для того, чтобы восстановить электропитание, включить свет и микрофоны спикеров.

В то же время журналисты обращали внимание на то, что на форуме есть проблемы со скоростью Wi-Fi и подключением к нему, а в ряде помещений, где проходит форум, плохо работает сотовая связь.