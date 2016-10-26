Трамп опережает Клинтон во Флориде – опрос Bloomberg

По данным опроса Bloomberg, в гипотетической двухсторонней гонке Трамп получает 46%, Клинтон 45%.

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В то же время, среди независимых кандидатов, Трамп и Клинтон идут плечо к плечу, получая 43 и 41% соответственно.

Как отмечается, рейтинги Трампа в этом опросе выше, чем в других недавних исследованиях.

Во вторник, согласно опросу RealClearPolitics, во Флориде Клинтон имела преимущество в 3,1%.

Напомним, 58-е выборы президента США, запланированные на вторник, 8 ноября 2016 года.