В Сибири установили "окровавленный" кол после открытия памятнику Ивану Грозному в Орле

"Вдохновленный тем, что в Орле решили установить памятник печально известному царю Ивану Васильевичу Грозному, я решил поддержать эту, несомненно спорную инициативу, поставив еще один памятник ему в своем родном городе Канске", - написал художник Владислав Гультяев на своей странице в Facebook.

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"Кроме вполне очевидной цели облагородить популярное место отдыха горожан, этот кол как бы намекает каждому, что времена, когда убивали просто так и ради удовольствия, не так далеки", - отметил сибирский художник.

"Соглашаясь с установкой таких памятников, мы молчаливо одобряем репрессии, пытки и казни. Народ, который не выносит из своей истории полезных уроков, вынужден повторять ошибки снова и снова, ужасно, когда такие ошибки омыты реками крови", - резюмирует он.

Памятник Ивану Грозному открыли в Орле 14 октября. На церемонии открытия присутствовали, в частности, губернатор Орловской области Вадим Потомский и лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов, известный своей активной поддержкой президента Владимира Путина.

Потомский ранее говорил журналистам, что считает Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Петра I великими людьми, которые внесли огромный вклад в развитие и становление российского государства.

Два приглашенных на церемонию российских министра - культуры и образования - не приехали.