В Сибири установили "окровавленный" кол после открытия памятнику Ивану Грозному в Орле
Сибирский художник установил деревянный кол в Красноярском крае, отреагировав таким образом на открытие памятника царю Ивану Грозному в Орле.
"Вдохновленный тем, что в Орле решили установить памятник печально известному царю Ивану Васильевичу Грозному, я решил поддержать эту, несомненно спорную инициативу, поставив еще один памятник ему в своем родном городе Канске", - написал художник Владислав Гультяев на своей странице в Facebook.
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"Кроме вполне очевидной цели облагородить популярное место отдыха горожан, этот кол как бы намекает каждому, что времена, когда убивали просто так и ради удовольствия, не так далеки", - отметил сибирский художник.
"Соглашаясь с установкой таких памятников, мы молчаливо одобряем репрессии, пытки и казни. Народ, который не выносит из своей истории полезных уроков, вынужден повторять ошибки снова и снова, ужасно, когда такие ошибки омыты реками крови", - резюмирует он.
Памятник Ивану Грозному открыли в Орле 14 октября. На церемонии открытия присутствовали, в частности, губернатор Орловской области Вадим Потомский и лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов, известный своей активной поддержкой президента Владимира Путина.
Потомский ранее говорил журналистам, что считает Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Петра I великими людьми, которые внесли огромный вклад в развитие и становление российского государства.
Два приглашенных на церемонию российских министра - культуры и образования - не приехали.
Памятник Ивану Грозному привезли в Орловскую область https://t.co/tdrNES3QXrpic.twitter.com/RQzZ9VMMyf— Мазов Андрей (@Mazov_Tula) September 8, 2016