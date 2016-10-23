В МИД РФ заявили, что был взломан старый сайт ведомства, который уже не используется

Об этом на своей станице в Facebook сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сайт МИД России, о взломе американским хакером которого сообщил CNN, работал и работает в штатном режиме. Хотя и подвергается регулярно атакам, которые в разы увеличились после 2013 г. Речь идет о старом сайте, который уже давно не эксплуатируется. Специалисты разбираются, что это было», - написала Захарова.

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Как сообщалось, американский хакер, скрывающийся под псевдонимом The Jester (Шут), заявил, что он взломал сайт Министерства иностранных дел России, разместив на нем сообщение. По его словам, взлом был всего лишь «предупреждением» российской власти, которую Вашингтон обвиняет в попытках повлиять на внутренние дела США с помощью компьютерных атак.

Напомним, еще в июне 2016 года эксперты по компьютерной безопасности заявили о проникновении в сеть штаб-квартиры демократов группировок, предположительно связанных с Россией. Результатом первой атаки хакеров стала публикация 22 июля тысяч писем руководства Демократической партии США на портале WikiLeaks.

В ходе второй атаки хакеры взломали сети комитета Демократической партии по выборам в конгресс, тогда же сообщалось, что за кибератакой могут стоять российские хакеры.

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Сообщения о третьем проникновении в сеть демократов поступили в ночь на субботу, 30 июля. На этот раз хакеры взломали компьютерную сеть предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНИАН, Хиллари Клинтон считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил хакерам осуществлять кибератаки на американские учреждения.

По ее словам, существует два различных типа противников, которые осуществляют хакерские атаки.

"Уже существуют независимые хакерские группы, которые делают это, в основном, по коммерческим причинам в попытке украсть информацию, которую они затем могут использовать, чтобы зарабатывать деньги. Но все в большей степени мы видим, что кибератаки поступают со стороны государств, государственных органов. Самыми последними и тревожными из них были со стороны России. Сейчас нет сомнений, что Россия использовала кибератаки против всех видов организаций в нашей стране", - заявила Клинтон во время теледебатов со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом, которые состоялись 27 сентября в университете Хофстра в Хемпстеде (штат Нью-Йорк) и транслировались на американском он-лайн ресурсе C-SPAN.