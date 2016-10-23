Сайт МИД РФ был взломан, обстоятельства выясняются - СМИ

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в МИД РФ.

«Сайт взломан. Кем – это выясняют специалисты. Атаки на сайт участились с 2013 года», - уточнил представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что американский хакер, скрывающийся под псевдонимом The Jester (Шут), заявил, что он взломал сайт Министерства иностранных дел России.

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Между тем, как сообщил хакер телеканалу CNN, взлом был всего лишь «предупреждением» российским властям, которых Вашингтон обвиняет в попытках повлиять на внутренние дела США с помощью компьютерных атак.

«Завязывайте. Возможно, вы и можете шпынять соседние страны, но это Америка. Здесь этим никого не впечатлить», - заявил он.

По его словам, он сильно расстроился из-за пятничной масштабной кибератаки, которая временно вывела из строя часть популярных американских сайтов.

Известно, что в прошлом The Jester обрушал порталы исламистских радикалов, взламывал коммуникационные форумы и обнаруживал потенциальные террористические угрозы. Бывшие агенты ФБР прозвали его «Бэтменом интернета».

Как сообщалось, 21 октября в США десятки сервисов, в том числе PayPal, Amazon, Netflix и Twitter, оказались недоступны из-за массированных DDoS-атак неизвестных хакеров.

Жители восточного побережья США массово жаловались на недоступность многих популярных ресурсов, таких как Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit и Github.

Кроме того, проблемы с доступом наблюдались у многих СМИ, в том числе The Verge, Wired, People, CNN, Recode, Business Insider и The Guardian.